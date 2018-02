VIDÉO - Testament de Johnny Hallyday : pour Gérard Depardieu, "la Laeticia va en chier"

Au cours de cet entretien, Gérard Depardieu a raconté avoir failli succomber à une overdose en compagnie de l’interprète d’"Allumer le feu", sans préciser la date. "On était tombés sur un abruti qui nous avait filé une dose de brown sugar, une sorte d'héroïne à la con, Et puis là comme on était un peu abrutis (…) on a sniffé ce machin et on se prend 48 heures de coma. On est morts ensemble. Quand on s’est réveillé le toubib nous a dit : ‘Vous vous rendez compte d’où vous venez ?' On a dit : 'Non, tu vas nous dire !'" (rires).