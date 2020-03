Thibaut Garcia : un guitariste au sommet de son art

Thibaut Garcia est né à Toulouse et a été formé au conservatoire. Il est initié dès son plus jeune âge à la guitare par son père. À 24 ans, il est un virtuose de la guitare classique, nommé Révélation 2019 des Victoires de la musique classique. Il fait aussi la couverture de nombreux magazines spécialisés. Désormais, il est le guide de celui qui lui a fait poser pour la première fois ses doigts sur les cordes.



