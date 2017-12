VIDÉO - Trump, "Suits" et réseaux sociaux : la drôle d'interview de Barack Obama par le prince Harry

Les micros s'allument et c'est parti pour presque 40 minutes d'interview. Si Barack Obama a changé ses habitudes quotidiennes - "je me lève plus tard et c'est super de pouvoir contrôler ses journées" - son objectif reste le même : "Faire en sorte que les Etats-Unis soient un endroit où les enfants ont une éducation décente, où les gens qui veulent travailler dur puissent trouver un emploi, faire en sorte de conserver les ressources de notre planète". "Même si j n’ai pas les mêmes outils que quand j’étais président, je m’appuie plus sur la persuasion que sur la législation", dit-il. "Eviter les embouteillages" lui manque un peu, "son équipe et l'intensité du travail" lui manquent beaucoup.