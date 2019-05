Un an après, Meghan Markle et le prince Harry dévoilent des photos inédites de leur mariage

Quelques jours après la naissance de leur petit Archie, Meghan Markle et le prince Harry célèbrent à nouveau un heureux événement. Le couple a dévoilé sur Instagram des photos inédites de son mariage au château de Windsor il y a tout juste un an. Le 19 mai 2018, tous deux s'unissaient à la Chapelle Saint-Georges. Des clichés en noir et blanc pris par Chris Allerton, qui suit la famille royale britannique, et réunis dans un montage sur fond de This Little Light of Mine, musique évangélique jouée le jour de la cérémonie.





Sur les photos apparaissent Harry et William quelques heures avant la cérémonie, puis le duc de Sussex, seul, attendant dans la cour de Windsor le véhicule qui l'emmènera à la chapelle. Chris Allerton a également capturé des moments précieux entre Meghan Markle et le prince Charles, dans l'allée qui les mène jusqu'à l'autel, mais aussi de l'Américaine vêtue de sa longue robe blanche Givenchy, main dans la main avec sa mère Doria Ragland.