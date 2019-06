Un billet 500 francs déchiré par Serge Gainsbourg s'arrache pour 5000 euros aux enchères

Décidément, Serge Gainsbourg et les billets de 500 francs, c'est toute une histoire ! Un billet de cette valeur, déchiré et dédicacé par le chanteur, a été mis aux enchères à Paris ce mardi 18 juin par la maison de ventes Sotheby's. Son estimation haute l'évaluait à 6.000 euros, mais malgré l'engouement en salle et au téléphone, il est parti pour "seulement" 5.000 euros. L'identité de l'acheteur n'a pas été dévoilée.





Ce demi-billet mis aux enchères avait été offert par le chanteur à une amie en 1988 avec la dédicace suivante : "Merde à Bribri, Gainsbourg". "Le chanteur avait plaisanté sur son style de coiffure et lui avait donné ce billet pour qu’elle s'achète une brosse à cheveux", précise Sotheby's. L'autre partie du billet aurait été donnée par le chanteur au compagnon de cette dernière, dont on ne connaît pas l'identité.