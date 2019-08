VIDÉO - Les larmes de Zahia Dehar à l'évocation de son premier Noël en France, à l'âge de 10 ans

"A chaque fois que je pense à ça, j'ai envie de pleurer", a expliqué Zahia qui se souvient du premier Noël qu'elle a passé en France alors qu'elle venait de débarquer d'Algérie avec son frère et sa mère à l'age de 10 ans. "On était un peu rejetés par notre famille qui nous avait invités à venir en France. On s'est retrouvés de maison en maison", explique la jeune femme. "Quand on a déménagé, on était très excités parce qu'on savait qu'en France on fêtait Noël."





"A l'approche de l'hiver, je voyais les décorations dans les rues, mais je voyais aussi qu'on était très malheureux donc je me disait qu'on n'allait pas le fêter". C'est alors qu'une amie de sa grand-mère leur propose de venir célébrer les fêtes de fin d'année chez elle. "Elle nous a offert tellement de cadeaux, autant qu'à son petit-fils. Et on a eu droit à un très beau Noel grâce à elle", a conclu la jeune femme avec des sanglots dans la voix.