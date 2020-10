"Une innocente rencontre sexy" : piégé par Sacha Baron Cohen, Rudy Giuliani reçoit le soutien empoisonné de Borat

Le septuagénaire s’allonge ensuite sur le lit et est filmé la main dans le pantalon sans que l’on sache trop ce qu'il a l'intention de faire. Car Sacha Baron Cohen, sous une énième perruque, fait irruption dans la pièce en hurlant "qu'à 15 ans, elle est trop vieille pour lui". De quoi faire grand bruit à moins de deux semaines d'une élection présidentielle américaine plus que jamais indécise. Twitter s’en est donné à coeur joie pour dénoncer le comportement de l’avocat, parmi les très proches de Donald Trump.

La séquence a été vivement commentée avant même la sortie du film sur Amazon Prime Video ce vendredi 23 octobre. Dans Borat 2, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani est interviewé par la fille adolescente de Borat - interprétée par l'actrice de 24 ans Maria Bakalova-, qu’il croit journaliste. A l’issue de l’entretien, elle le conduit dans une chambre et se propose de lui enlever son micro.

Mais une autre voix s’est élevée pour apporter un soutien empoisonné à Rudy Giuliani. Borat himself s’est fendu d’un communiqué vidéo diffusé sur tous ses réseaux sociaux. "Je suis ici pour défendre le maire de l’Amérique, Rudolph Giuliani. Ce qui était une innocente rencontre sexy entre un homme consentant et ma fille de 15 ans a été transformé en quelque chose de dégoûtant par les médias propagateurs de fake news", lâche le reporter kazakh face caméra. "Je vous préviens : Rudolph n’hésitera pas à attaquer en justice quiconque tente de faire ça", poursuit-il. Un discours évidemment à lire à rebours quand on connaît l'humour corrosif de Sacha Baron Cohen. Non, il ne tolère pas l'attitude du septuagénaire. Il la dénonce.