Une soirée d'hommage particulière pour Michou, le roi de Montmartre, disparu ce week-end

Michou n'est plus. Celui que l'on appelait le "roi de Montmartre" ou encore le "prince bleu" des nuits parisiennes est décédé dimanche à l'âge de 88 ans. Dans la nuit, le spectacle a continué dans son cabaret, connu dans le monde entier. Une soirée particulière que la troupe des Michettes a voulu faire ressembler à toutes les autres, à savoir entraînante et pleine d'humour.



