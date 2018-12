VIDÉO - Vaimalama Chaves, Miss France 2019, se la joue Mariah Carey pour notre interview "Christmas spirit"

Elle a reçu le plus beau cadeau dont elle pouvait rêver. En remportant la couronne de Miss France 2019 ce samedi 15 décembre au Zénith de Lille, Vaimalama Chaves a réalisé son vœu le plus fou. Et c'est sous le soleil de Tahiti que la nouvelle reine de beauté passera les fêtes en compagnie de ses grands-parents qu'elle aime par-dessus tout. L'essentiel, pour cette grande gourmande, c'est qu'il y ait de bonnes choses à manger. "Ce que je fais et que j'assume totalement : me goinfrer !", admet sourire aux lèvres la belle Tahitienne.