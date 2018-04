VIDÉO - Verne Troyer, "Mini Moi" dans Austin Powers, est mort à l’âge de 49 ans

Son rôle dans la saga “Austin Powers” l’avait rendu mondialement célèbre. L’acteur américain Verne Troyer, qui incarnait “Mini Moi” dans la série de comédies à succès des années 1990 et 2000, est mort samedi à l’âge de 49 ans.





C’est via un post sur la page Facebook officielle de l’acteur que la nouvelle a été communiquée. "Année après année, il lutté et gagné, lutté et gagné, lutté et combattu encore, mais malheureusement cette fois, c’était trop. (...) La dépression et le suicide sont des problèmes très graves. On ne sait jamais quelle bataille quelqu'un traverse à l'intérieur. Soyez bons les uns avec les autres. Et rappelez vous toujours qu'il n'est jamais trop tard pour appeler quelqu'un à l'aide."