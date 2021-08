Vianney, un chanteur à contre-courant

Il a la liberté des grands artistes, la bienveillance des bons copains et une simplicité qui fait mouche. Depuis des années, Vianney figure parmi les chouchous du public français. Découvrez un chanteur qui assume d'être en dehors des grandes tendances actuelles. Dans cette interview, il nous parle de son parcours atypique qui l'a vu accéder à la notoriété presque par hasard, sa foi catholique, et de la construction de sa relation avec sa belle-fille.

Le chanteur nous a reçus dans une petite maison de la banlieue parisienne, aménagée en studio d'enregistrement. Derrière son sourire franc, ses bonnes manières et ses chansons simples à la guitare acoustique, Vianney est un jeune homme moins lisse, et moins consensuel qu'il n'y paraît. Depuis son plus jeune âge, il a toujours fui les modes et aujourd'hui continue de nager à contre-courant de l'époque. C'est peut-être la raison de son succès.