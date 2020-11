Viré des "Animaux fantastiques", Johnny Depp veut se "battre pour la vérité"

Serait-ce le début de la chute pour Johnny Depp ? Alors que l'acteur vient de perdre son procès en diffamation contre The Sun, qui l'avait qualifié de mari violent envers Amber Heard, le comédien a dévoilé sur son compte Instagram que Warner Bros lui avait demandé de quitter la saga des Animaux Fantastiques. Il ne jouera plus le rôle du sorcier noir Gellert Grindelwald dans l'adaptation cinématographique des romans de J.K. Rowling, la créatrice de Harry Potter.

"À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante. Tout d’abord, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur fidélité. J'ai été ému et ému par vos nombreux messages d'amour et de préoccupation, en particulier ces derniers jours", a commencé le héros de la saga Pirates des Caraïbes."Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m'a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans les Animaux Fantastiques et j'ai respecté et accepté cette demande".