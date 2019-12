Vos ados les adorent : le phénomène Rilès

En à peine deux ans, son mélange de rap, de soul et de danse chorégraphiée a fait de Rilès une star jusqu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Le jeune homme de 23 ans a fait cette année la tournée des Zénith, après avoir fait ses armes sur Internet depuis sa chambre d'ado à Rouen, où il rêvait d'être un artiste.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.