VIDEO - "Vous voulez vous battre devant moi ?" : Vanessa Paradis recadre un fan violent en plein concert

"Mais qu'est-ce qu'il se passe, Monsieur. Vous avez envie de mettre le bazar ?", a-t-elle lancé d'abord à l'élément perturbateur, avant d'adopter un ton plus autoritaire. "Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas au cinéma, on va pas se bagarrer, Monsieur ? Une heure et demi de paix. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez vous battre devant moi ?" , a poursui Vanessa Paradis.





"Tapez les gens qui profitent de la musique ? Vous rigolez ou quoi ? Moi, vous n'allez pas me gâcher mon concert et vous battre ici. On fait de la musique ici, alors pendant une heure et demi, oubliez vos soucis !", a-t-elle conclut avant de reprendre le show tout naturellement.