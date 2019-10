VIDÉO - Michael Jackson, Claude François, Tupac... Ces stars revenues en hologrammes pour le meilleur et pour le pire

FLASH BACK - Alors que l'hologramme de Whitney Houston partira en tournée en 2020, quelles sont ces autres stars dont l'image a été reproduite sur scène pour les faire renaître de leurs cendres ?

Près de 8 ans après sa mort, Whitney Houston sera en tournée mondiale en 2020 pour 27 concerts. Enfin, plus exactement, son hologramme. En effet, l'entreprise Base Hologram a annoncé le lancement de "The Whitney Houston Hologram Tour", un événement qui a été conçu en collaboration avec les héritiers de la chanteuse américaine et une chorégraphe. En 2018, la société connue pour être à la pointe dans cette technologie avait déjà lancé "Callas in Concert", un spectacle en hologramme de la cantatrice.

Mais ce ne sera pas la première fois qu l'hologramme de Whitney Houston apparaîtra. La chanteuse avait déjà pris cette forme, en 2016, dans une vidéo annonçant son "retour" dans un duo avec Christina Aguilera pour la finale de The Voice. Le show avait cependant été annulé à la demande de la famille de la chanteuse disparue, qui avait estimé que sa reproduction n'était pas suffisamment au point.