VIDÉO - #WomenSupportingWomen : c'est quoi ce hashtag qui fleurit sur Instagram ?

C'est le challenge du moment. Depuis plusieurs jours sur Instagram, on voit fleurir des portraits de femmes en noir et blanc avec le hashtag #WomenSupportingWomen, soit "les femmes soutiennent les femmes". Rapidement devenue viral, ce mouvement créé pour encourager la solidarité entre femmes et l'acceptation de soi, compte plus de 7 millions de posts d'anonymes mais également de célébrités (voir notre vidéo sur le sujet ci-dessus).

Le principe est simple : un de vos contacts sur Instagram vous envoie un petit texte avec les instructions suivantes. "Il y a un défi destiné à donner du pouvoir aux femmes qui tourne sur Instagram en ce moment. Je trouve que tu es bad ass et géniale , j’ai bien fait attention à bien choisir les personnes qui le relèveront… Mais surtout, j’ai choisi des femmes dont je sais qu’elles partagent mes valeurs et perspectives sur le monde. Tu es l’une d'entre elles. Poste une photo de toi, seule, en noir et blanc, écris "challenge accepted" en légende, et mentionne mon nom. Identifie 50 femmes qui feront la même chose, en privé. Je t'ai choisie parce que tu es belle, forte et incroyable. Aimons-nous les unes les autres !" conclut le message.