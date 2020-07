"Y’avait pas qu’Anissa" : Chiro, l’ex-petit ami volage de Wejdene, lui répond en musique

"Je compte sur ma plume et ma thune, toi t’es hors de ma vue", lance Chiro, reprenant à son compte la célèbre punchline de Wejdene, "Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue". Très classe, l’intéressé révèle qu’il a écrit "Morue" pour reconnaître le numéro de son ex dans son répertoire téléphonique. Et laisse entendre, images à l’appui, qu’elle aussi a oublié des sous-vêtements chez lui. Mais également une perruque blonde. Tiens, tiens.