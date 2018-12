VIDÉO - Rétro 2018 : les bébés de stars qui ont vu le jour cette année

Ils ont en commun des prénoms souvent improbables et des parents qui vivent sous les feux des projecteurs. Ces nouveaux-nés ont eu, en moins d'un an, plus de likes sur Instagram que vous. C'est sur les réseaux sociaux qu'ils ont pour la plupart du temps été présentés au public. Les soeurs Kardashian ont ouvert le bal en janvier et février, accueillant Chicago par mère porteuse pour Kim Kardashian, donnant naissance à leur premier enfant pour Khloé Kardashian et Kylie Jenner, True et Stormi.