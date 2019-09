Céline Dion : quelles sont les dates clés de sa tournée en France ?

TOUR- Festival des Vieilles Charrues, Casino de Monte-Carlo ou l’Arena de Paris La Défense, en 2020 Céline Dion ravira ses fans français dans le cadre de sa tournée mondiale événement "Courage" débutée au Québec le 18 septembre. Focus sur ses arrêts en France.

16 ans à Las Vegas, 10 sans tournée mondiale, 3 ans sans passage en France : les fans français ont attendu leur Céline comme le messie. Alors l'annonce de son escale en France métropolitaine avec une série de concerts organisés à l'été 2020 devrait en ravir plus d'un. Reine du marketing musical, la star a d'abord fait languir ses millions d'admirateurs en dévoilant il y a quelques jours trois titres originaux de son futur album, tous en anglais... Mais pas de panique : elle a prévu des surprises pour ces quelques dates en France. La plus française des chanteuses québécoises, se produira les 26, 27, 30 juin et 1er juillet dans les arènes de la ville de l’amour, à la Paris La Défense Arena. La mise en vente des billets est prévue dès le 9 octobre.

Plus étonnant, son passage à Carhaix le 16 juillet 2020 dans le cadre d'un "concert exceptionnel" au festival des Vieilles Charrues,annoncé ce jeudi par les organisateurs de l'événement musical du Finistère. Pas peu fiers et un brin taquins, "après Las Vegas, Carhaix !" se sont-ils exclamés. Lancée dans une tournée royale, la chanteuse de 51 ans a prévu de réaliser un show iconique sur la place du Casino de Monaco le 18 juillet 2020. La chanteuse aux 250 millions d'albums vendus a prévu de sortir son nouvel album qui porte le même nom que sa tournée internationale en novembre prochain.