"C'était un vrai pote" : Vincent Lagaf sous le choc après le meurtre d'un ami

Ils partageaient la passion des sports nautiques et mécaniques. Vincent Lagaf pleure depuis quinze jours maintenant la mort de son "vrai pote" Jean-Marc Sandré. Le corps du sexagénaire a été retrouvé dissimulé en forêt près de Cavalaire-sur-Mer le 4 juillet dernier, un mois après que sa disparition a été signalée aux autorités. Les premiers éléments scientifiques recueillis après son autopsie ont permis de "confirmer la thèse d'un homicide volontaire", a indiqué dans un communiqué le parquet de Draguignan, qui a ouvert une enquête pour meurtre.





"On est tous dans l'incompréhension totale par rapport à ce qui s'est passé", raconte au Parisien l'animateur, qui se souvient de son ami avec émotion. Il était "le genre d'amis qui, si vous avez une galère en pleine nuit, viendra vous filer un coup de main. On a construit au fil des ans une amitié solide et vraie, totalement désintéressée. J'ai vu grandir ses enfants, mon fils a joué avec le sien", poursuit-il.