Viol à 15 ans, fausse couche tardive, alcoolisme : Demi Moore se livre dans son autobiographie

CONFESSIONS - La comédienne de 56 ans publie le 24 septembre une autobiographie intitulée "Inside Out". Dans cet ouvrage, elle revient sur son enfance compliquée ainsi que sur ses addictions. Elle évoque également le bébé qu'elle attendait avec Ashton Kutcher et qu'elle a perdu.

Elle a décidé de se livrer en toute sincérité. A 56 ans, la comédienne Demi Moore s'apprête à sortir son autobiographie baptisée "Inside Out". Si la sortie du livre est prévue pour le 24 septembre aux éditions Harper, le New York Times a rencontré la comédienne qui présente cet ouvrage comme "une histoire de survie, de succès et d'abandon - mais également de courage". Sans faux-semblants, la star lève le voile sur les facettes les plus sombres de son histoire. De son enfance à son adolescence, en passant par son mariage avec Bruce Willis, l'héroïne de "Ghost" raconte notamment comment elle a grandi aux côtés d'une mère suicidaire et d'un père qui, en réalité, n'est pas son père biologique. On apprend également qu'elle a été violée à l'âge de 15 ans et qu’elle a longtemps été accro à l'alcool et à la cocaïne.

Demi Moore raconte également un épisode très douloureux de sa vie, lorsqu'elle vivait avec Ashton Kutcher. Très amoureuse du comédien de 15 ans son cadet, elle explique que cette histoire lui a fait du bien, "un peu comme si je pouvais remonter dans le temps et vivre ce qu’était la vie d'une jeune femme, beaucoup plus que ce que j’avais jamais pu expérimenter lorsque j’avais vingt ans", raconte-t-elle dans l'ouvrage. En 2001, le couple attend un enfant. Folle de joie, elle décide de prénommer la petite fille Chaplin Ray.