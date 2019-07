Violée par le médecin qui l'a avortée : Brigitte Fontaine se confie sur le drame qu'elle a vécu

Elle s'est toujours battue contre les violences faites aux femmes. Et pour cause. Interviewée dans "Télérama" à l'occasion de sa participation au documentaire "Haut les filles !" de François Armanet, Brigitte Fontaine s'est confiée sur un épisode dramatique de sa vie. La chanteuse raconte sans filtre les avortements clandestins et les violences sexuelles dont elle a été victime, dont un viol de la part du médecin qui l'a faite avorter illégalement.





"À Paris, où je suis venue après le bac pour faire du théâtre, je suis tombée enceinte plusieurs fois. J'ai subi des avortements dans des conditions si lamentables que j'ai failli mourir de septicémie. Pour le dernier, le travail était impeccable... Mais le médecin m'a violée. Atroce. Pendant au moins deux mois, j'en ai perdu le sommeil. Dès que je m'endormais, une décharge électrique me traversait le corps et me réveillait", confie l'interprète de "Prohibition".