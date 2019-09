Violences conjugales : ces stars qui ont brisé le silence

FLÉAU - Les violences conjugales, contre lesquelles le gouvernement a lancé ce mardi 3 septembre un "Grenelle", touchent toutes les femmes sans distinction d'âge, d'origine ou de catégorie socio-professionnelle. Ces dernières années, de nombreuses célébrités ont osé prendre la parole pour partager leur expérience douloureuse.

L'actrice américaine Halle Berry avait profité de la réception en 2015 d'un prix lors du gala "Unité 4 Humanity", cérémonie récompensant l'engagement de célébrités envers des actions caritatives, pour se livrer sur son statut de victime collatérale de la violence domestique. "Je n'étais pas mariée à un homme qui me battait, mais ma mère l'était", avait-elle alors révélé. "La voir se faire battre jour après jour, la voir se faire pousser dans les escaliers, l'entendre pleurer et être malheureuse (...) tout cela me fendait le cœur". Témoin de la souffrance maternelle, l'actrice phare du film "A l'ombre de la haine" avait également avoué avoir elle-même été attirée par des compagnons brutaux.