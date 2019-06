Violences dénoncées par Pamela Anderson : le réseau Solidarité femmes suspend sa collaboration avec Adil Rami

L'annonce a été faite via le site Internet du réseau. Ce jeudi 27 juin, Solidarité Femmes a annoncé vouloir cesser, pour l'instant du moins, sa collaboration avec Adil Rami. "La FNSF applique des principes d'intervention auprès des femmes victimes de violences qui sont l'écoute et de croire leur parole. La FNSF a donc décidé de suspendre la collaboration en vue d'actions futures avec Adil Rami, dans l'attente de clarifications et d'informations complémentaires concernant les déclarations de son ex-compagne" détaillent les responsables.





Cette décision intervient quelques heures après la publication sur le site internet de Pamela Anderson, d'échanges privés entre elle et l'ancienne femme du footballeur français, Sidonie Biémont. On peut y lire la description de scènes qui correspondent à des faits de violences conjugales. "Il était très cruel envers moi parfois, il m'a tiré par les cheveux à L.A. l'été dernier parce que je l'avais quitté pour aller à l'hôtel après un photoshoot avec des amis... (...) L'été précédent, il m'a poursuivie à travers L.A. et St-Tropez, cet été-là a été le pire. Il m'a écrasé les deux mains, j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'avais trop mal" écrit ainsi l'ancienne actrice et activiste, dans cette conversation désormais visible de tous.