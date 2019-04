Viré des Oscars en plein #MeToo, Roman Polanski réclame sa réintégration

En 2009, le cinéaste sera arrêté à Zurich, dans le cadre d’un traité d’entraide judiciaire entre la Suisse et les Etats-Unis. Il sera incarcéré pendant deux mois avant d’être assigné à résidence dans son chalet de Gstaad. La Suisse renoncera finalement à l’extrader. Aujourd’hui les poursuites contre lui courent toujours puisque la justice américaine a refusé de les clôturer, en dépit d’une dernière demande de ses avocats, au printemps 2017. Bref en cas de retour aux Etats-Unis, il risquerait l’arrestation à tout moment.





"Je ne rêve déjà pas beaucoup. Mais surtout pas de l’Amérique", confiait le cinéaste à LCI en octobre 2017. "J’ai de très bons souvenirs de l’Amérique. Avec des amis dont la plus grande partie n’est plus là", ajoutait-il sans évoquer le meurtre de son ex-épouse, Sharon Tate, par la secte de Charles Manson à l’été 1969. "Et puis comme dit un grand philosophe grec (Héraclite – ndlr) : 'On ne peut pas se baigner deux fois dans la même rivière'. Parce que ce n’est plus la même rivière. Ni les mêmes baigneurs", concluait-il, un brin énigmatique.