Virée en hélicoptère, champagne renversé et bague hors de prix : Katy Perry raconte la demande en mariage d’Orlando Bloom

C'est une demande digne d'un film hollywoodien. Invitée sur le plateau de "Jimmy Kimmel Live !", Katy Perry est revenue sur la demande en mariage de son fiancé, le comédien Orlando Bloom. Ensemble depuis 3 ans, le couple qui a connu une relation mouvementée a enfin décidé de sauter le pas. Le héros de "Pirates des Caraïbes" a choisi de faire sa demande le jour de la Saint-Valentin. "Nous sommes allés dîner, et je pensais que nous allions ensuite voir une expo d’art… mais nous sommes montés dans un hélicoptère, et il m’a demandée en mariage dans l’hélicoptère, c’était très mignon", a expliqué l'interprète de "I Kissed a Girl".





Si Orlando Bloom a sorti le grand jeu, il y a tout de même eu quelques petits couacs qui ont bien fait rire Katy Perry. "Ce qui est drôle, c'est que nous avions du champagne dans l'hélicoptère. La boîte qui contenait la bague était dans sa poche et il avait écrit tout ce qu'il voulait me dire sur une note", a poursuivi la chanteuse. "Et alors que j'étais en train de lire son mot, il a sorti cette boîte trop grande pour la poche de son manteau, déchiré la poche de son manteau et son coude a tapé dans le champagne. Résultat : la bouteille s'est cassée et il y avait du champagne partout", s'est-elle amusée.