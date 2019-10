Vive émotion après la mort à 25 ans de Sulli, la star rebelle de la K-pop

DISPARITION - Sulli, 25 ans, ancienne membre de l'un des groupes les plus connus de la pop sud-coréenne, a été retrouvée morte à son domicile près de Séoul, laissant ses nombreux admirateurs sous le choc. La piste du suicide est privilégiée.

"Au paradis, tu n'auras pas à te défendre ou à faire comme si tout allait bien. J'espère que tu pourras ne penser qu'à toi". Les fans de K-pop sont nombreux ce lundi à rendre hommage à Sulli, dont le corps sans vie a été retrouvé par son manager à son domicile proche de Séoul. La chanteuse, âgée de 25 ans, souffrait d'une "dépression sévère" selon la police, qui privilégie pour l'heure la piste du suicide même si les causes de sa mort n'ont pas encore été déterminées.

De son vrai nom Choi Jin-ri, celle que les Sud-Coréens avaient découvert dès l'âge de 11 ans dans le drama 'The Ballad of Seo-dong" avait ensuite connu une gloire retentissante en intégrant le groupe de K-pop F(x), l'un des plus célèbres du genre.