"Votez pour Trump même s'il n'aime pas les Noirs" : 50 Cent soutien le président sortant

C'est un soutien auquel on ne s'attendait pas. Alors que les élections présidentielles américaines approchent à grands pas, le rappeur 50 Cent a publié un message pour appeler les électeurs à voter pour Donald Trump. A l'image de nombreuses personnalités, l'artiste a choisi d'afficher ses positions pour inciter les citoyens américains à faire leur choix entre le président sortant et Joe Biden.

Le rappeur âgé de 45 ans fustige en réalité le plan fiscal du candidat démocrate qui a déclaré qu'il comptait augmenter le taux d'imposition des citoyens les plus fortunés des Etats-Unis s'il était élu. "QU'EST-CE QUE C'EST QUE CE BORDEL ! (VOTEZ POUR TRUMP) JE LÂCHE L'AFFAIRE, J'EMMERDE NEW YORK, LES KNICKS ne gagnent jamais de toute façon" a-t-il réagi en légende d'une capture d'écran de son poste de télévision. On peut y voir les différents taux d'imposition selon le lieu de résidence. Pour ceux de New York, comme 50 Cent, ce taux s'élèverait à 62,6%.