"Votre dos, il est marbré" : le témoignage poignant de Thierry Beccaro sur son passé d'enfant battu

Son vécu, il l’aborde de nouveau dans une vidéo poignante, publiée par le média en ligne "Brut", mardi 7 mai. "Mon père va tomber dans l’alcool. Et à partir de là, la vie bascule", raconte-t-il, les larmes aux yeux. "La mienne. Celle de ma mère aussi, puisque évidemment, mon père a un alcool triste et agressif. Et à partir de là, quand il rentre le soir, un soir sur deux, un soir sur trois, la moindre petite faute est prétexte à une rafale de coups qui s’abattent sur moi sans que j’en comprenne la raison."





"Ce n’est pas la fessée, là. On n’est pas dans une fessée", précise Thierry Beccaro. "La fessée est insupportable. La raclée, on est encore dans un domaine supérieur. C’est à dire que là vous êtes recroquevillé dans l’escalier, votre dos, il est marbré. Et votre petite sœur, elle, assiste à ça. C’est ça, la maltraitance, elle est autant physique que psychologique. Ce qui était terrible après ces moments douloureux, c’est que j’allais me coucher. Et après mon père venait me voir et il me disait qu’il m’aimait."