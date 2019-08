"Vous avez mal épelé 'terrorisme'" : Rihanna se paie Donald Trump après les tueries d'El Paso et Dayton

"Imaginez un monde où il est plus facile d'obtenir un AK-47 qu'un visa ! Imaginez un monde où on construit un mur pour garder les terroristes en Amérique. Mes prières et mes plus profondes condoléances vont aux familles et aux proches des victimes et aux communautés affectées et traumatisées, du Texas, de la Californie et de l'Ohio. Je suis désolée pour votre perte. Personne ne mérite de mourir comme ça, PERSONNE", conclut-elle. Un message liké par plus de 2,7 millions de personnes. Pour quel effet ? Le président Trump devait s'exprimer depuis la Maison Blanche lundi 5 août dans l'après-midi.