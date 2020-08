"Vous voulez vous sentir vieux ?" : Macaulay Culkin fête ses 40 ans avec humour

"Salut les gars, vous voulez vous sentir vieux ? J’ai 40 ans !". C’est avec ce tweet plein de malice que l'acteur américain Macaulay Culkin a annoncé mercredi à ses abonnés qu’il venait de franchir une barre symbolique pour beaucoup d’entre nous. Dans un autre message, il ironise : "C'est mon cadeau pour ce monde. Je fais en sorte que les gens se sentent vieux !". Puis dans un troisième : "Vu que j'ai 40 ans, il est temps que je fasse ma crise. Je pense me mettre au surf. Vous avez des suggestions ?".

Souvenirs, souvenirs... Macaulay Culkin avait à peine 10 ans lorsque le réalisateur Chris Colombus lui a confié le rôle de Kevin McAllister, le petit héros de Maman j’ai raté l’avion, oublié par ses parents dans le pavillon familial dans la précipitation d’un départ à Paris pour les fêtes de Noël. Cette comédie à petit budget va triompher au box-office et faire de son héros l’enfant star le plus populaire à Hollywood depuis la mythique Shirley Temple.

Émancipé à l’âge de 15 ans, suite au divorce de ses parents qui se disputent sa garde, il ne retrouvera jamais les sommets qu’il a tutoyés de façon précoce. Sa carrière patine, les ennuis commencent. En 2004, à l'âge de 20 ans, il est arrêté pour possession de cannabis et d’anxiolytiques puis condamné à un an de prison avec sursis.

Trop grand, trop tôt, trop vite ? Macaulay Culkin tourne une quinzaine de films en sept ans – dont la suite de Maman j’ai raté l’avion - et devient l’ami proche de Michael Jackson avant de faire un break en 1994 pour reprendre les études et mener la vie d’un ado normal, ou presque.

C’est le début d’une traversée du désert qui s’achèvera au début des années 2000, entre web-séries, théâtre, doublage de dessins animés et musique avec son groupe The Pizza Underground. En 2018, Google lui propose de faire un clin d’œil à Maman j'ai raté l'avion en rejouant Kevin dans pub pour son nouvel assistant vocal. On ne sait pas, en revanche, s'il apparaîtra dans le reboot du film, annoncé il y a quelques mois avec le jeune Archie Yates (Jojo Rabbit) dans le rôle de Kevin.

Il y a quelques mois, Macaulay Culkin déclarait avoir auditionné pour un rôle dans Once Upon a time in Hollywood. Si Quentin Tarantino ne l’a pas retenu pour ce qui aurait été sa première apparition au cinéma en huit ans, c’est à la télévision qu’on le reverra bientôt puisque Ryan Murphy l’a intégré au casting de la saison 10 de la série American Horror Story. Un comeback retardé puisque le tournage n’a pu avoir lieu aux dates prévues en raison de la pandémie de coronavirus.