VU DE TWITTER - Le départ de Lorie dans "Demain nous appartient" émeut les fans

C'est terminé pour Lucie. La policière s'en est allée pour un an minimum. Là, sur la plage de Sète, elle décide de tout quitter pour rejoindre celui qu'elle aime, le tueur en série Marc Very. Et pour l'annoncer à ces amis, le personnage de Lorie Pester, alias Lucie Salducci leur envoie un mail. "Il fallait que je m’en aille, j’étais en train de sombrer. La vie m’appelle ailleurs, enfin je crois. Et j’ai envie de lui faire confiance".