Vu de Twitter : émotion chez les stars après la mort de Naya Rivera

Sur les réseaux sociaux, l'émotion était vive. De nombreuses personnalités ont salué la mémoire de Naya Rivera. Lea Michele, qui interprétait le rôle principal de Rachel dans la série Glee, a publié un cliché en noir et blanc de la défunte. Chris Colfer a publié une photo de Naya Rivera et lui à l'époque où ils interprétaient les rôles de Santana Lopez et Kurt Hummel. "Elle pouvait rendre un jour meilleur avec une seule remarque. Elle a inspiré et aidé des gens sans même essayer. Être proche d'elle a été un badge d'honneur et une armure. Naya était unique, et elle le sera toujours."

Martin Luther King III, fils du célèbre militant pour les droits des noirs aux Etats-Unis dans les années 50 et 60, a publié une photo de l'actrice avec son petit Josey Hollis, écrivant : "La nouvelle de la mort de Naya Rivera me brise le coeur, c'est tragique. Ma famille et moi envoyons tout notre amour et nos prières à sa famille et son petit garçon." Le chanteur Khalid, qui a interprété des duos avec Halsey et Shawn Mendes, a publié un coeur brisé sur Twitter. "Repose en paix douce Naya", a écrit Ashley Benson, qui interprète Hannah Marin dans la série Pretty Little Liars.