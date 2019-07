VU DE TWITTER - "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" : Capucine Anav ou Candice Pascal ? Les internautes ont choisi !

Après Julien Lepers et Frédéric Longbois, c'est Alexandra Rosenfeld qui a quitté l'aventure, dans "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !" ce mardi soir. Une troisième semaine de compétition qui a surtout été marquée par un duel à couteau tirés entre deux filles : Capucine Anav, l'animatrice et chroniqueuse de télévision, et Candice Pascal la danseuse.