VU DE TWITTER - Dans "La Part du soupçon", un Kad Merad "terriblement bon"

TÉLÉVISION - TF1 a diffusé, lundi soir, un téléfilm avec Kad Merad librement inspiré de l'affaire jamais élucidée de Xavier Dupont de Ligonnès. Et les téléspectateurs ont notamment apprécié la performance de l'acteur.

Où est Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille soupçonné du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants et porté disparu depuis? TF1 a imaginé une histoire qui pourrait être la sienne dans un téléfilm, diffusé ce lundi 23 septembre. Dans La Part du soupçon Kad Merad interprète Thomas, un homme ordinaire accusé d'avoir assassiné sa famille 15 ans plus tôt avant de refaire sa vie avec une autre femme. Pour cette intrigue, les scénaristes se sont aussi inspirés de la vie de John List, un Américain arrêté 18 ans après le meurtre de sa femme et de ses enfants.

Huit ans après sa disparition, la justice n'a pas établi la culpabilité du père de famille. Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans, et ses quatre enfants, Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans avaient disparu depuis trois semaines lorsque leurs corps ont été découverts. Ils ont été tués vraisemblablement deux semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d'au moins deux balles dans la tête. Avec six jours de retard sur le père de famille, les enquêteurs avaient alors remonté le fil de son emploi du temps, sans percer l'énigme. Malgré un mandat d'arrêt international lancé contre lui, il n'a jamais été retrouvé.