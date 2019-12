Vu de Twitter - Les internautes s'emparent du challenge lancé par Vitaa et Slimane

Le duo Vitaa et Slimane ne se quitte plus. Après la cérémonie de Miss France 2020, où ils ont enfilé la casquette de membres du jury et dévoilé leur complicité, les deux chanteurs s’amusent sur Twitter de leur supposée omniprésence. Preuve de leur autodérision, ils ont lancé un challenge à leurs abonnés avec le hashtag #VitaaEtSlimaneSontTellementPartoutQue. A la clé ? "400 euros en chèques cadeaux pour le tweet le plus drôle", a révélé Slimane mercredi soir.