VU DE TWITTER : les téléspectateurs agréablement surpris par le retour de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là !"

L'heure du retour de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", a sonné. Ce mardi, les téléspectateurs ont découvert avec étonnement et amusement le remake de la célèbre émission diffusée en 2006 et présentée par Jean-Pierre Foucault puis Christophe Dechavanne. Cette année, ce dernier rempile et a choisi comme acolyte Laurence Boccolini, ex-Maillon Faible. Un mélange d'humour et d'aventure, les candidats chargés de relever une série de défis sur la terre hostile d'Afrique du Sud. Au casting, l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld, Capucine Anav, Giovanni Bonamy, Julien Lepers, Brahim Asloum, le nageur Frédérick Bousquet ou encore l'ancienne chanteuse des Kids United, Nilusi, aujourd'hui âgée de 19 ans.





Qu'ont pensé les téléspectateurs de TF1 du premier volet du nouveau programme de l'été ? Réponse en tweets.