Wahiba, la femme de Franck Ribéry, lui souhaite son anniversaire en dévoilant une photo de leur bébé

"Aieeeeee waouuuuu ma femme, je t'aime à la folie ! Merci pour tout, depuis le début tu as été là Toi et Moi, on est ensemble ça bouge AP je t'aime ! ouais c'est bon ❤️❤️❤️", a répondu le footballeur, visiblement emballé par le geste de sa femme.





Outre la petite Keltoum, la tribu Ribéry est également composée de deux filles, Hiziya (13 ans) et Shakinez (11 ans), et de deux garçons, Seïf el I Islam (6 ans) et Mohammed (3 ans).