Woody Allen boycotté : les éditeurs américains refusent de publier ses mémoires

Woody Allen retravaillera-t-il un jour en Amérique ? Alors qu’il prépare le tournage d’un nouveau film en Espagne, le cinéaste âgé de 83 ans semble de plus en plus isolé dans son pays. Dans son édition datée du 2 mai, le New York Times révèle en effet qu’un agent a tenté, fin 2018, de vendre un projet de mémoires à quatre grandes maisons d’édition qui l’ont toutes refusé.





En off, des représentants de ces dernières expliquent avoir décliné l’offre en raison de la mauvaise publicité qui entoure Woody Allen depuis que sa fille adoptive, Dylan Farrow, a réitéré, dans une interview accordée à la chaîne CBS le 17 janvier 2018, des accusations d’attouchements sexuels à l’encontre du cinéaste lorsqu’elle avait 7 ans, en 1993.