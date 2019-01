Yann Moix soutient être "incapable d’aimer une femme de 50 ans"

Yann Moix se livre dans les pages de Marie Claire. L'écrivain a accepté de décrire au magazine son style de femmes. Des confidences... sans aucun tabou, pour l'ex-chroniqueur de l'émission "On n'est pas couché" sur France 2. Pour commencer, Yann Moix a dévoilé avoir trouvé la partenaire idéale. "Je suis avec une femme depuis quelques mois", a-t-il commencé. S'il n'en dit pas plus sur son identité, l'écrivain explique être attiré par les femmes d'origine asiatiques. "Je ne sors qu'avec des Asiatiques, a-t-il admis simplement. Essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises. Je ne m'en vante pas. Beaucoup de gens seraient incapables de vous l'avouer car c'est du racialisme. C'est peut-être triste et réducteur pour les femmes avec qui je sors, mais le genre asiatique est suffisamment riche, large et infini pour que je n'en aie pas honte."