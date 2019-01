Yann Moix et ses propos sur les femmes de 50 ans : non, il ne regrette rien

Ses mots ont fait le tour des réseaux sociaux. Et dépassé nos frontières puisque le quotidien britannique "The Guardian" les a relayés lundi. Invité dans la soirée à s’expliquer sur RTL, Yann Moix est revenu sur ses propos polémiques dans "Marie-Claire". Il préfère les femmes de 50 ans ? "Je ne vis pas ça comme une fierté, mais presque comme une malédiction", a-t-il confié à Marc-Olivier Fogiel. "On n'est pas responsable de ses goûts, de ses penchants, de ses inclinations. Je ne suis pas là en train de pérorer."

Reste que le vent de critiques qui s’est élevé depuis la publication sur Twitter d’un extrait de cet entretien, accordé à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, "Rompre", l’agace profondément. " Il faudrait toujours incarner une sorte de citoyen universel, qui devrait passer entre les gouttes et plaire à tout le monde", déplore-t-il. Autant dire que l’écrivain ne compte pas présenter ses excuses…