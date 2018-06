Yvette Horner, légende de l'accordéon, est morte

Figure populaire et aisément reconnaissable avec sa chevelure rousse, Yvette Horner a été régulièrement approchée par des responsables politiques : ainsi de Valéry Giscard d'Estaing, accordéoniste émérite, François Mitterrand, qui la fera chevalière de la légion d'honneur et sous la présidence duquel elle participera au bicentenaire de la Révolution française, Jacques Chirac qui la fera officière et Nicolas Sarkozy, qui la propulsera commandeure. Sans obtenir un engagement de sa part.





Même le Front national s'y essaiera, en 2011, en la personne de Gilbert Collard, pour le compte de Marine Le Pen. Mal lui en prendra : la présidente du FN, qui avait alors taxé Jean-Luc Mélenchon de "Yvette Horner de la politique" dans un débat, s'était pris un sévère retour de bâton. "Maître Collard sur son arbre perché a, paraît-il, émis le souhait de m'enrôler dans les troupes qui soutiennent Madame Le Pen. Encore faudrait-il que cette dame qui me trouve trente ans de retard mette sa propre pendule à l'heure."