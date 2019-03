Zazie : un nouveau clip en apnée

La célèbre chanteuse Zazie nous a donné rendez-vous dans la piscine la plus profonde du monde pour le tournage d'un des clips de son dernier album. Pour réaliser ce chef-d'oeuvre, elle et toute une équipe de plongeurs ont dû s'immerger dans l'eau pour enregistrer de séquences aquatiques à couper le souffle. Après ce tournage, elle se lancera dans une grande tournée à travers tout l'Hexagone.



