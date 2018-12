Zinedine Zidane : des vacances de Noël en famille sous le soleil de Dubaï

C'est une destination qui a la cote auprès des footballeurs. A l'image de Florian Thauvin et de Boubacar Kamara, respectivement attaquant et défenseur de l'Olympique de Marseille, Zinedine Zidane a choisi Dubaï pour passer les fêtes de fin d'années. L'ex-footballeur accompagné de sa femme et de leurs quatre garçons Enzo (23 ans), Luca (20 ans), Théo (16 ans) et Elyaz (13 ans) profitent du soleil dans la ville des Émirats arabes unis. Driss Zidane, le neveu de Zizou, est aussi du voyage.





Tout le clan a célébré Noël au pied de la Burj Khalifa, la plus grande tour du monde, comme on a pu le voir sur le compte Instagram d'Enzo, son fils aîné qui joue en deuxième division espagnole. Le beau gosse a partagé de nombreux clichés de la famille en vacances. A la plage, au restaurant ou encore à l'hôtel, c'est comme si on y était !