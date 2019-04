12 millions d'hectares de forêts disparus en 2018

En 2018, la planète a encore perdu de ses forêts, 12 millions d'hectares précisément. C'est au tour de l'ONG World Resources Institute de tirer la sonnette d'alarme au sujet de la déforestation, avec un rapport publié ce jeudi 25 avril. En surface, cette disparition massive de surface boisée représente la taille de la Grèce, faisant d'elle la quatrième plus importante depuis 2001. 2016 reste l'année record, avec une destruction de 16,9 millions d'hectares de forêts.





Les scientifiques sont formels, la déforestation s'accélère de manière spectaculaire depuis dix ans et concerne de plus en plus de pays. Les trois Etats les plus touchés, en surface perdue, par le phénomène en 2018 sont successivement le Brésil (1 347 132 hectare), la République Démocratique du Congo (481 248 hectares) et l'Indonésie (339 888 hectares). Si le Brésil a vu la destruction de ses forêts ralentir par rapport à 2016 et 2017, il connait toujours cependant des niveaux historiques et largement au-dessus des autres pays.