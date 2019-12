2019, deuxième année la plus chaude de l’histoire des relevés dans l'Arctique

L'Arctique a connu en 2019 sa deuxième année la plus chaude depuis 1900, mais aussi sa deuxième plus petite banquise jamais enregistrée, selon le bulletin annuel arctique de l'agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA) publié mardi 10 décembre.

Air, glace et eau interagissent dans un cercle vicieux de réchauffement. L'air se réchauffe, ce qui fait fondre la glace, ce qui découvre plus d'océan, qui peut donc absorber plus de rayons du Soleil... ce qui réchauffe l'eau et fait fondre plus de glace.

La banquise fond ainsi par le haut et par le bas, et de plus en plus: des observations satellites précises existent depuis 1979 et permettent de retracer le rétrécissement au fil des décennies. Dans l'Arctique, la banquise fond l'été et s'étend l'hiver. Le minimum est observé en septembre, et le maximum en mars, quand la surface glacée est généralement deux ou trois plus grande qu'à la fin de l'été et couvre tout l'océan Arctique. En septembre dernier, la surface de la banquise était la deuxième plus réduite jamais enregistrée depuis 1979, ex-aequo avec 2007 et 2016.

"Tout a vraiment commencé dans les années 1990", résume Don Perovich, professeur à Dartmouth et auteur de la partie sur la banquise. L'année 2007 fut un "moment charnière", dit-il à l'AFP. "Selon les années, parfois la glace augmente, parfois elle se réduit, mais nous n'avons jamais retrouvé les niveaux d'avant 2007", dit-il.