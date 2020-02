2020, année cruciale pour la biodiversité HANDOUT / THE AEGEAN REBREATH / AFP

AGENDA – Partenaire du Prix Entreprises pour l'Environnement (EpE), LCI vous livre pendant un mois des articles autour de la thématique "Vivons la nature en ville" et plus généralement de l'environnement. En cette année 2020 chargée en matière d’écologie, l'accent sera notamment porté sur la protection de la biodiversité, avec plusieurs événements dédiés à ces enjeux. Tour d'horizon.

Objectif : tenter de sauver des écosystèmes plus que jamais malmenés. Au moment où la biodiversité décline de façon inquiétante, avec toujours plus d'espèces en voie d’extinction, plusieurs événements mondiaux organisés au cours de l’année tâcheront de discuter des solutions à apporter dans les dix ans à venir en matière de préservation de la nature. Une année cruciale donc, qui peut se résumer en cinq actes, sélectionnés par la rédaction.

Février : "l'autre" forum de Davos

Le Forum mondial sur la biodiversité se tiendra du 23 au 28 février à Davos, en Suisse, là-même où se réunit chaque année le "gratin" de l'économie mondiale. Le but officiel de ce rendez-vous : "mettre en place un cadre mondial de la biodiversité après 2020". La conférence doit examiner les facteurs des changements environnementaux sur les écosystèmes. Les participants se pencheront notamment sur les avantages et les solutions que peut apporter la biodiversité au développement durable.

Juin : les océans à l’honneur à Lisbonne, la nature à Marseille

Alors qu’un rapport du Giec dresse des constats alarmants sur l’état des océans (acidification des mers, élévation du niveau de l’eau…), l’Organisation des Nations unies (ONU) met en place la deuxième conférence internationale dédiée à ces enjeux. Une grand-messe organisée par le Kenya et le Portugal, qui prendra ses quartiers à Lisbonne, du 2 au 6 juin. Son thème : "Océans : intensification de l’action fondée sur la science et l’innovation aux fins de la mise en œuvre de l’objectif n°14". Cet objectif n°14 sur la vie aquatique fait partie des 17 objectifs fixés par le programme de développement durable, conclu par les 193 pays-membres de l’ONU lors d’un sommet en 2015 à New-York. Après une première conférence en 2017, l’édition de 2020 doit à son terme formuler de nouveaux engagements pour la biodiversité marine.

Quelques jours plus tard, place au Congrès mondial de la nature, à Marseille, du 11 au 19 juin. Organisée par Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la réunion constitue une étape importante avant la tenue de la COP15 Biodiversité en Chine en fin d’année. Elle "doit contribuer à inscrire la biodiversité dans une stratégie nationale et mondiale au même titre que le climat", selon les organisateurs. Parmi les 10.000 participants à ce sommet international, des membres de gouvernements et de la société civile, mais aussi des acteurs économiques et du milieu universitaire. "Il est indispensable de créer une dynamique internationale en faveur de la biodiversité, avec une prise de conscience et une mobilisation citoyenne générale", a déclaré à ce sujet Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Août : l’eau et ses enjeux à Stockholm

La semaine mondiale de l’eau, à Stockholm, est l’événement annuel se concentrant le plus sur les problèmes globaux liés à l’eau à travers la planète (et notamment au manque d’eau). Cette année, elle est consacrée à la science et l’innovation. Dirigeants et scientifiques se réuniront du 23 au 28 août dans la capitale suédoise pour échanger et élaborer des solutions communes face aux conflits et enjeux de cette ressource naturelle. Le point d'orgue de l'événement se tiendra le 29 août, avec la journée mondiale consacrée à l’eau et au changement climatique. Pour certains hydrologues et politologues, l'eau, qui vient à manquer dans de plus en plus de régions du monde (97,5% de l'eau disponible sur le globe est salée), sera le prochain enjeu géopolitique majeur.

Octobre : un nouvel agenda édicté en Chine ?

C’est peut-être l’événement majeur de 2020 : la Conférence des Parties sur la diversité biologique, plus connue sous le nom de COP15 Biodiversité, conclura l’année à Kunming, en Chine. Prévue pour l’instant du 5 au 10 octobre, la COP doit fixer le cadre légal donné à la biodiversité après 2020, une réflexion qui aura déjà été entamée à Davos en début d’année. Le rendez-vous est crucial, les prochaines années étant considérées comme déterminantes. Une tribune publiée en octobre dernier par la fondation pour la recherche sur la biodiversité appelle à une COP15 ambitieuse et demande notamment à ce que fusionnent les trois conventions de Rio (sur la diversité biologique, ndlr) en une seule "Convention Environnement", pour plus de clarté et d’efficacité. "Il devient urgence de favoriser des consensus scientifiques forts, qui puissent constituer les fondements de décisions internationales ambitieuses dépassant les visions sectorielles et les clivages politiques touchant notre avenir et celui de toutes les formes de vie qui nous entourent", concluent les signataires.

Comme chaque année depuis 15 ans, Entreprises pour l’Environnement (EpE), LCI (anciennement Metronews) et les sponsors du Prix lancent leur appel à projets pour le Prix Jeunes pour l’Environnement doté de plus de 10 000 euros. Cette année, les jeunes de 15 à 30 ans sont invités à formuler des idées concrètes et inédites en répondant à la problématique suivante : "La nature et la ville seront au cœur de l’actualité en 2020, une année décisive pour le climat et la biodiversité. Comment les villes de demain assureront-elles bien-être et santé à tous les citadins ? De nombreux défis restent à relever afin de transformer nos conditions de vie en ville : limiter l’étalement urbain, lutte contre le changement climatique, réduction de la pollution, gestion des déchets, accès à une alimentation saine, constructions durables…" Soyez ambitieux, créatifs et persuasifs ! Dépôt des dossiers jusqu’au 23 mars 2020. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site dédié ou la page Facebook.

Caroline Quevrain