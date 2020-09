5G : l'impact environnemental au cœur des débats entre les pro et les anti-déploiement

Une tribune visant à repousser cette échéance à l'été 2021 a été publiée ce dimanche dans le JDD. Près de 70 élus écologistes, de gauche et quelques Insoumis, l'ont signé. Parmi eux figurent : des maires de grandes villes françaises, Marseille (Michèle Rubirola), Strasbourg (Jeanne Barseghian), Lyon (Grégory Doucet), Bordeaux (Pierre Hurmic), et encore Grenoble (Eric Piolle), ainsi que des personnalités politiques telles que Yannick Jadot, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon.

Selon les signataires de cette tribune, le déploiement de la 5G s'accompagnerait d'une surconsommation d'énergie, liée à l’augmentation des usages numériques et, donc, à la sur-sollicitation des antennes et des serveurs. Un faible nombre de téléphones mobiles et autres équipements numériques en circulation sont compatibles avec la 5G, avancent aussi les signataires. La mise en place de ce réseau impliquerait donc un renouvellement forcé du matériel, augmentant l'empreinte écologique des particuliers et des entreprises. Selon le même argumentaire, ce déploiement va accélérer l'exploitation des ressources naturelles non-renouvelables, la pollution liée à l'extraction des métaux rares et la production de déchets non-recyclables.

Les élus réclament un délai supplémentaire avant le déploiement à l'échelle nationale, afin de mener une étude préalable sur l'impact climatique et environnemental. "Nous voulons des preuves que la 5G sera moins énergivore que la 4G et que nous en avons réellement besoin, explique François Thiollet, délégué au projet EELV, à LCI. Ce déploiement va davantage créer des besoins que répondre à des besoins existants". Ils exigent également un débat démocratique décentralisé. "Notre opposition n'est pas ferme et définitive, mais une consultation publique permettrait d'apaiser le débat avec une décision plus consensuelle", dit-il.