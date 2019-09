80 députés de tous bords veulent renforcer l'enseignement sur l'environnement et le climat à l'école

TRANSPARTISAN - À l'initiative de Delphine Batho, Matthieu Orphelin et Cédric Villani (LREM), 80 députés ont déposé jeudi une proposition de loi pour généraliser l'enseignement des enjeux liés à la préservation de l'environnement et aux changements climatiques.

Déposé la veille de nouvelles mobilisations de la jeunesse pour le climat, prévues vendredi et samedi, cette proposition de loi vise à généraliser "l'enseignement des enjeux liés à la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et aux changements climatiques". Les députés observent que "les enjeux climat-énergie sont encore peu enseignés, et a fortiori dans la formation post-bac", et que "le Code de l'éducation, et les autres textes réglementaires concernant les missions de l'enseignement supérieur, ne mentionnent pas la responsabilité des établissements en la matière".

En 2019, une étude du think tank The Shift Project faisait le constat du manque de formation sur les enjeux énergie-climat, abordés dans une minorités de formation, malgré une "demande forte". Seulement 24% des 2.000 cursus étudiés - représentant 11% des étudiants français - abordent de manière obligatoire ou facultative ces thématiques.