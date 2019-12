A Adelaide, en Afrique-du-Sud, il n’a pas plu depuis cinq ans

Pas une goutte depuis au moins cinq ans. À Adelaide, en Afrique du Sud, les éleveurs et agriculteurs se désespèrent de la situation. Le barrage approvisionnant la commune est à sec depuis un an et les pluies, qui étaient attendues ce mois-ci, ne sont toujours pas tombées. Résultat, l’eau est une denrée rare dans cette ville peuplée de 15 000 âmes. "On recycle l’eau usée pour les toilettes", affirme une mère de famille, se trouvant sans eau courante depuis trois mois, à nos confrères de l’AFP. "On garde l’eau pour boire et cuisiner", explique un autre. Mais il a fallu aussi abattre des troupeaux, de nombreux enfants ratent l’école, les maisons ne se vendent plus…

Beaucoup, dont les membres de l’opposition, accusent les pouvoirs publics de mal gérer la crise et de n’avoir réagi que lorsqu’il était déjà trop tard. Le constat est que les canalisations d’eau sont en mauvais état et que les camions-citernes, censées approvisionner les habitants en eau, sont en panne. "Les autorités locales se sont réveillées quand le niveau de l’eau dans le barrage était de 4 %", selon Ernie Lombard, conseiller municipal de l’Alliance Démocratique, à l’AFP.